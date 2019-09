96-Meinung: Die trügerische Fantasie um Felipe und den Aufstieg 

Wahrscheinlichkeitsrechnung, Erfahrungswerte und ein Blick in seine dudendicke Krankenakte sprachen gegen eine Vertragsverlängerung – die Hoffnung durfte man sich trotzdem bewahren vor dieser Saison: Felipe wird nach sieben wackeligen 96-Jahren plötzlich eine belastbare Stütze in der hannoverschen Wiederaufstiegssaison!

Bilder vom Nachmittagstraining von Hannover 96 am 23. September

Felipe bleibt fit? Schön wär's!

Ende September müssen wir allerdings traurig feststellen – beide Ziele, Felipe wird mit 32 Jahren ein fitter Stammspieler und 96 steigt direkt wieder auf, sind in weite Ferne gerückt. Der Brasilianer erlitt beim ersten Sprint in Kiel eine rätselhafte Muskelverletzung mit ungewisser Heilungsspanne, und 96 hat nach sieben Spielen nicht mal halb so viel Punkte wie Stuttgart auf Platz eins.

"Leider hat Felipe nicht den richtigen Körper für eine große Karriere"

Die Vertragsentscheidung für Felipe lebte ja vor allem von der Fantasie – denn theoretisch ist er die perfekte Besetzung als Chef einer souveränen Abwehr. 1,93 Meter groß, kopfballstark, gutes Auge, hohe Passsicherheit, Europacup-Erfahrung. Leider hat Felipe nicht den richtigen Körper für eine große Karriere, Zahl und Art seiner Verletzungen sparen wir uns aus Platzgründen. Den vorletzten Rückschlag seiner Laufbahn erlitt Felipe kurz vorm Bundesliga-Abstieg in München – Mittelfußbruch, im Rettungseinsatz gegen Thomas Müller.