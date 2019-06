96-Meinung: Der unglückliche Türöffner - Schröder-Glanz bewegte wenig 

Schröder wird Erwartungen nicht gerecht

Das war Dezember 2016. Damals war 96 zweitklassig und drohte, die selbstgesteckten Ziele zu verfehlen. Zweieinhalb Jahre später ist 96 wieder zweitklassig, nur die Bürgschaft von Kind und Roßmann verhinderten den Lizenzentzug – und die Ziele? Naja, sie werden mit „vielleicht Wiederaufstieg“ umrissen. Viel bewegt wurde in der Schröder-Zeit also nicht. Schade.

Zeitpunkt unglücklich

Bleibt die Frage nach der Zukunft. Geschäftsführer Martin Kind betont stets, irgendwann in den Aufsichtsrat wechseln zu wollen. Der logische Zeitpunkt wäre auf den ersten Blick also jetzt. Doch Kind will nicht die Geschäfte beaufsichtigen – er will sie leiten. Und deswegen käme dieser Schritt (noch) zu früh. Mit-Gesellschafter Gregor Baum wäre ein ebenso fähiger Mann.

Gerhard Schröder jedenfalls verlässt als Freund von 96 den Aufsichtsrat – ein oberflächlich betrachtet unglücklicher Zeitpunkt, in dem der Klub eine starke Agenda 2020 gebrauchen könnte. Basta.