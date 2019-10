96-Meinung: Unruhige Nächte mit den Heimschläfern

Auf die Idee ist man in Hannover schon häufiger gekommen. Vor einem Heimspiel einfach mal zu Hause schlafen? Anschließend hatte 96 im 0:4 gegen Nürnberg den Wecker nicht gehört. Bei den Augsburgern gelang das Schlafexperiment gegen die Bayern (2:2) besser. 2:2-Schütze Alfred Finnbogasson hatte als einziger Profi im Hotel genächtigt, weil daheim sein Gästezimmer belegt war. Übertragen auf Hannover könnte Mirko Slomka allein den Stürmern Marvin Ducksch und „Henne“ Weydandt demnächst ein Doppelzimmer buchen.

Aber die wahren Ideen braucht die Mannschaft natürlich auf dem Platz. In Heimspielen ist 96 so ausrechenbar wie die Härte beim 10-Minuten-Frühstücks-Ei. Soll 96 doch mit der Pille rumeiern, wir stellen uns hinten rein, sagen sich die Gäste – und haben bisher Erfolg damit. So wie bisher wird 96 jedenfalls kein Heimspiel gewinnen können – es sei denn, das Glück schaut mal in Hannover vorbei.