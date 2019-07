96-Meinung: Das Millionengrab an der Stammestraße 

Sie sind mit großen Worten angetreten, wollten den Wechsel, wollten mehr Transparenz und wollten bessere und demokratischere Strukturen schaffen. Die einstige Kind-Opposition steht nun in der Verantwortung – und kommt nicht allzu gut damit zurecht. Einen Verein mit fast 5000 Aktiven zu führen, das geht nicht einfach so. Dazu droht das neue Vereinssportzentrum an der Stammestraße ein Millionengrab zu werden.

Auch Kind muss sich Vorwürfe gefallen lassen

Eine nachhaltige Idee, wie die Mitgliederzahlen so gesteigert werden sollen, um das Ganze zu refinanzieren, ist nicht erkennbar. Diesen Vorwurf müssen sich auch Martin Kind und die beiden hauptamtlichen Geschäftsführer gefallen lassen. Sebastian Kramer und Ralf Nestler waren in die Prozesse als Aufsichtsräte involviert. Sie wussten also im Detail, welche unglaubliche Aufgabe es sein wird, in einem brutalen Verdrängungswettbewerb wie der Fitnessbranche neue Mitglieder zu gewinnen. Die Analyse wird zeigen müssen, wo die Fehlplanung begonnen hat.