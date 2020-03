96-Meinung: Verlängerung mit Kocak wäre nur logisch und sinnvoll

Positiv in diesen negativen Zeiten, dass es auch noch branchenübliche Entscheidungen und Fortschritte im Sport gibt. Auch nach Corona wird 96 ja weiter Fußball spielen, und das ganz sicher unter Anweisung von Kenan Koack. Der Trainer dürfte vielleicht schon am Donnerstag seinen neuen Vertrag unterschreiben, das Risiko des dafür nötigen sozialen Kontakts mit Profiboss Martin Kind nimmt er für die gemeinsame Zukunft gerne in Kauf.

Die Verlängerung ist so logisch wie sinnvoll. 96 will in der kommenden Saison erneut den dringenden Versuch starten, zurück in die erste Liga zu kommen, wo ein Traditionsverein wie 96 nach bundesweiter Einschätzung auch hingehört. Kocak scheint für diese Mission die ideale Wahl zu sein.