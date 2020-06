96-Meinung: Vier Erkenntnisse und sieben Punkte nach der Corona-Pause

Kommt einem ja schon viel länger vor, dass 96 nach der Corona-Pause wieder spielt. Erst heute vor zwei Wochen hatte die Mannschaft ihr Comebackspiel in Osnabrück, 96 siegte mit 4:2, in fixer Folge gab es seither das 1:1 gegen Karlsruhe, das 1:3 in Sandhausen und zuletzt das 3:0 gegen Dresden, ein Freispiel ohne Gegenwehr. 96 ist in dieser Zeit auf den leider nur optisch interessanten sechsten Platz hochgeschossen, seit Freitagabend ist es nur noch der siebte – und sammelte neben sieben Punkten einige Erkenntnisse.