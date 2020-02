96-Meinung: Wann ein Trainer mit Sicherheit fliegt...

Also: Wenn der Manager sagt „Müssen wir jetzt den Trainer wechseln? Mit Sicherheit nicht“ – dann, ja dann fliegt der Trainer mit Sicherheit raus. So zu beobachten gerade beim Karlsruher SC. Oliver Kreuzer hatte sich noch am Sonnabend schützend vor Alois Schwartz geworfen, um ihn am Montag zu feuern. So ist das Geschäft. Aber Schwarz findet’s gar nicht so schlimm, sagt: „Ich bin zwar nicht mehr Trainer, aber ich bleibe Fan.“ Nett von ihm. Der KSC braucht jetzt jeden Fan.

Genau wie 96. Viele sind nicht mehr da. Beim 2:2 gegen Dingsda, Wehen Wiesbaden, waren es mit Sicherheit nicht die offiziellen 22 400 Zuschauer, vielleicht die Hälfte. Immerhin sprach hinterher keiner dem Trainer das Vertrauen aus, das würde ja heißen, Kenan Kocak wird entlassen. Aber wir hatten ja bereits festgestellt, dass 96 eher ein Kaderproblem hat.