96-Meinung: Wenn das Modell sogar Schule macht

Die Schule geht in einigen Jahrgängen bald wieder los. Kinder sollen mit Maske Mathe pauken, ohne Pause auf dem Schulhof, ohne Sportunterricht. An das Bild mag sich niemand gewöhnen. Muss das sein? In etwa zeitgleich könnte Hannover 96 wieder damit beginnen, sich mit Dresdnern und Bochumern an frischer Luft zu rangeln. Kann das sein? Wenn 96 es in Hannover vormacht, dass es im Labyrinth dieser Krise Wege gibt, einen Hauch von Normalität zu spüren, dann dürfte wenig dagegensprechen.