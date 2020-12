96-Meinung: Wenn die Betonung auf Bruch liegt

Kann man machen. Man kann Spielern wie Marvin Bakalorz, Edgar Prib oder Ron-Robert Zieler Geld mit auf den Weg geben, damit sie Hannover verlassen. Wenn man sie sportlich nicht gebrauchen kann, dann können sie auch keine Rolle mehr im Mannschaftsrat spielen. So weit nachvollziehbar. Wer eine Mannschaft in Struktur und Hierarchie komplett auf links dreht, sollte allerdings gute Argumente haben. Diese Argumente wären neue Spieler gewesen, die besser oder viel besser sind als die alten. Stand jetzt sind sie das nicht.

Kocak sammelte letzte Saison nicht nur Punkte auf dem Platz

Trainer Kenan Kocak hat es in der vergangenen Saison geschafft, ein strauchelndes Team zu stabilisieren, in einer guten Phase nach der ersten Corona-Welle wurde 96 am Ende bis auf Platz sechs gespült. Der Trainer sammelte nicht nur Punkte auf dem Platz, sondern auch bei Profiboss Martin Kind. Die Vertragsverlängerungen von Kocak und Sportchef Gerhard Zuber waren ein Selbstgänger, ihre Wünsche für ein komplett neues aufstiegsreifes Team einleuchtend. 96 wollte ja nicht wieder Sechster, sondern mindestens Zweiter werden.