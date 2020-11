96-Meinung: Wie sich Kocak unter Druck setzt

Immer spannend, mal ein Jahr zurückzuschauen, als Mirko Slomka noch Trainer von 96 war. Nach dem sechsten Spieltag hatte der Bundesliga-Absteiger fünf Punkte auf dem Konto und stand traurig auf dem viertletzten Platz. 96 hatte gegen Bielefeld mit 0:2 und Waldemar Anton durch Platzverweis verloren. Das Grummeln im Umfeld wurde bereits im September zum Brodeln, aber erst nach dem 12. Spieltag, einem 1:1 gegen Sandhausen, dem sechsten Heimspiel in Folge ohne Sieg, musste Slomka gehen.

Ein Jahr später grummelt es auch schon ein bisschen, die Rahmendaten sind allerdings völlig anders. 96 hat sich zu einer Heimmacht gemausert, ist dafür auswärts eine Katastrophe – gleichsam zum Fremdschämen. Die Punktausbeute ist trotzdem deutlich besser als in der Vorsaison – zu Platz zwei, dem von Boss Martin Kind geforderten Saisonziel, fehlen nur zwei Punkte. Mit dem vierten Heimsieg gegen Aue könnte 96 in der Tabelle wieder erster Verfolger des bereits deutlich entrückten HSV werden.

Auch der Trainer ist anders als Slomka vor einem Jahr nicht wirklich in der Kritik. Kenan Kocak hat in der vergangenen Rückrunde bewiesen, dass er mit Teamgeist und Taktikplänen umgehen kann – im Moment rätselt er allerdings zusammen mit der Klubführung über die Stimmungs- und Leistungsschwankungen, konkrete Erklärungen und Verbesserungspläne sind nicht bekannt geworden. Solange Kocak jedoch kein Mittel gegen die Auswärtsseuche gefunden hat, setzt er sich vor jedem Heimspiel gehörig unter Druck – gibt es am Samstag überraschend Haue gegen Aue, kassiert auch der Trainer die ersten Beulen im bisher erstklassigen Image.

