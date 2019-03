Kommentar: Fehler, Einsicht, Neuanfang - 96 braucht wieder ein gutes Händchen

Das Jammern hält sich beim laufenden 96-Abstieg in Grenzen. Stattdessen ist die Einsicht groß, viele Fehler gemacht zu haben und nun die Konsequenzen dafür tragen zu müssen – vom verantwortlichen Manager war jedoch bislang kaum Entsprechendes zu vernehmen. Horst Heldt hat, wenn auch nicht allein, eine nicht erstligataugliche Mannschaft zusammengestellt. Und vertritt weiterhin die Auffassung, Werte geschaffen zu haben.

Diese Spieler könnten Hannover 96 auch in der 2. Bundesliga helfen

Marktwerte sinken bedenklich

Das kann man in der Gesamtrechnung, in der auch Jonathas eine Rolle spielt, getrost anders sehen. Zumal der Wert der noch vermittelbaren 96-Spieler bedenklich gesunken ist – so hat Walace zwar eine Ausstiegsklausel über rund 30 Millionen Euro, zu erzielen wäre für den brasilianischen Beachfreund aber nicht mal die Hälfte.

Das gilt ähnlich für andere Profis, von denen sich 96 nach den Plänen des Klubchefs im Sommer trennen wird. Martin Kind hat am Dienstag ebenfalls eigene Fehler eingeräumt – er will den nächsten sofortigen Wiederaufstieg aber mit Dynamik und einem erneuten finanziellen Krakftakt angehen.