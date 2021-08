96-Meinung: Zimmermann und das Weydandt-Rätsel

Man spricht über ihn, aber nicht mehr so freundlich-euphorisch wie zu den Zeiten, als er noch in Märchenwolle gepackt durch die Bundesliga schwebte. Ein Stürmer aus der Region, der sich auch noch vernünftig ausdrücken kann und dessen Welt nicht an der Eckfahne endet. Wow, darauf hatten sie bei 96 gewartet, da es doch sonst kaum Identifikationstypen gab.

Doch Hendrik Weydandt hat seinen Zauber verloren. Wenn ihm der Ball vom Fuß hüpft, als wäre ein Riesenfrosch drin. Oder sein Schussversuch jenseits des Fangzauns in den Wolken landet – dann wird aus dem Jubel von früher schnell mal eine Mischung aus Häme und Spott.