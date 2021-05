96-Meinung: Zimmermanns Transferplan ist reizvoll – birgt aber Risiken

Schön, dass moderne Trainer auch wirtschaftlich denkende Menschen sind – dazu zählt zweifellos Jan Zimmermann, der noch schnell den TSV Havelse in die 3. Liga liften und dann bei 96 den nächsten Aufstiegsversuch angehen will. Der kommende Trainer hat in seinem Vorstellungsgespräch bei Boss Martin Kind zugesichert, für die neue Saison mit einem knappen halben Dutzend neuer Spieler auszukommen und nicht gleich mehr als ein ganzes Dutzend zu verpflichten – dieser umfangreiche Umbruchplan war ja dem scheidenden Trainer Kenan Kocak zugeordnet worden.

Anzeige

Zimmermanns Sparansage wird dabei von einem simplen psychologischen Zug begleitet: Wenn er schon den Großteil des Personals behalten will oder muss, dann kann er es auch gleich für aufstiegsfähig erklären – allerdings darf sich der neue Trainer, das lehrt die Erfahrung, bei entscheidenden Personalien nicht komplett verbiegen. So sollte er vor allem das Unternehmen, die beiden im Moment unverkäuflichen Profis Simon Falette und Patrick Twumasi in wichtige Stützen der Mannschaft zu verwandeln, noch mal gründlich hinterfragen. Beide Spieler hatten genügend Chancen, ihre Qualitäten zu zeigen, sie haben Fans, Mitspieler und sportliche Führung immer wieder enttäuscht. Besonders Falette, der frühere Frankfurter Europacupstar, scheint weiterhin weder die 2. Liga noch Hannover noch die Mehrheit seiner Mitspieler wirklich zu mögen.