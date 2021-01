96-Meinung: Zuber und Kocak müssen das Transfer-Chaos schleunigst in den Griff kriegen

Nach langem Hin und Her ist 96-Profiboss Martin Kind nun doch bereit, Geld in einen neuen Spieler zu investieren. In der Pflicht sind jetzt Trainer Kenan Kocak und Sportdirektor Gerhard Zuber, die eine gemeinsame Transferstrategie bisher vermissen lassen haben, meint SPORTBUZZER-Redakteur Andreas Willeke.