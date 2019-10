96-Meinung: Der Zustand der Mannschaft verlangt schnelle Veränderungen

Es gab ja schon eine wenig schmeichelhafte Bezeichnung für das letzte Treffen der beiden Klubs vor sieben Monaten. Weit abgeschlagener Letzter gegen Vorletzter in der Bundesliga, da schien El Kackico durchaus angebracht - in Abwandlung des spanischen Fußballknallers El Clásico zwischen Barca und Real.

Das war ein El Grusico für 96

Beim Wiedersehen am Montagabend in Hannover war das vorher nun der El Schlappico der beiden Absteiger, die weit hinter ihren Ansprüchen nun auch eine Etage tiefer herhumpeln. Was die 96-Mannschaft dann aber bot, ließe sich leicht mit Begriffen vom letzten Bundesligaduell aus dem Februar unterfüttern. Wir belassen es aber bei unterirdisch, verunsichert, katastrophal - das war der ultimative El Grusico für 96.

Und es passt nicht nur nicht zu den Ansprüchen, oben mitzuspielen. Die Leistung hat auch nichts mit den schönen Worten zu tun, die unter der Woche so zu hören sind. Das Spiel sollte ein Gradmesser sein, ob 96 noch in den Aufstiegskampf eingreifen kann, hatte Trainer Mirko Slomka gesagt. Ja, tiefer kann man die Messlatte nicht reißen. Es ist aber immer noch der drittteuerste Kader der Liga, der da jetzt im Abstiegskampf steckt. Da muss mehr herauszuholen sein, Slomka ist das aber nicht gelungen.