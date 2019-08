Deutscher Meister 1954: Trauer um früheren 96-Spieler Heinz Elzner

Elzner: Entscheidende Treffer auf dem Weg zur Meisterschaft für 96

Zwar konnte Elzner in der Spielzeit 1953/54 aufgrund einer während der Vorbereitung zugezogenen Verletzung nur drei Spiele für die "Roten" machen. Darunter war allerdings auch die Partie im März 1954 bei Göttingen 05 (Endstand 3:3), in der er zwei Tore in drei Minuten erzielte und Hannover 96 damit die Meisterschaft in der Oberliga Nord sicherte. Diese machte die Teilnahme an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft und das spätere Endspiel im Hamburger Volksparkstadion gegen Kaiserslautern erst möglich.

"Geärgert habe ich mich über die verpassten Einsätze nicht", meinte er einst. "Im Gegenteil, wir Reservisten freuten uns über jeden Sieg unserer Kameraden." Außerdem habe er mit – dem inzwischen leider ebenfalls verstorbenen – Hannes Tkotz "einen Konkurrenten auf meiner Position des Mittelstürmers" gehabt, "der zum Besten gehörte, was Fußballdeutschland zu bieten hatte".

Nach seiner Karriere als Spieler war Elzner von 1961 bis 1981 als Trainer tätig, unter anderem für Jahn Regensburg, den FC Augsburg und den 1. FC Nürnberg.