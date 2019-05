Mentalcoach verrät: So könnte es für 96 mit dem Klassenerhalt klappen

Wenn 96 die letzten beiden Saisonspiele gewinnt, Stuttgart doppelt verliert und Nürnberg maximal vier Punkte holt, steht am Ende der Relegationsplatz für Hannover. Die Möglichkeit ist weiter da - trotz magerer 18 Pünktchen und dem letzten Tabellenplatz. Beim Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr, HDI-Arena) gegen den SC Freiburg muss aber definitiv ein Sieg her.