Auf den letzten Drücker: Ist Michael Esser bei Eintracht Frankfurt im Anflug? 

Wenn Rönnow geht...

Esser möchte Spielzeit in der 1. Liga – wie im starken Abstiegsjahr, in dem (fast) nur der Torhüter Format bewies. Für einen Europateilnehmer würde er sich aber auch auf die Bank setzen. Deshalb bleibt Frankfurt die wahrscheinlichste Option für einen Wechsel, Esser könnte Nummer zwei hinter Nationaltorwart Kevin Trapp werden. Aber nur, wenn Eintrachts aktueller Ersatzmann Frederik Rönnow noch geht. Auch der Däne will Spielzeit. Ansonsten gibt’s ein paar lose Kontakte in die 1. Bundesliga, die in den letzten Transfertagen durchaus noch heißer werden könnten.

Sonst sitzt Esser sein letztes 96-Vertragsjahr auf der Bank aus, bevor er ablösefrei geht. Eine Situation, die weder für 96 noch für Esser ein Gewinn wäre.