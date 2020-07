Nächster Akt im Torwart-Drama: Michael Esser soll bei 96 Zieler-Nachfolger werden

Seit Wochen arbeitet Hannover 96 an einem neuen Torwart-Epos. Und schon wieder geht es um die Nummer eins – typisch Torwartstadt. Und so geht die Geschichte, kurz zusammengefasst: 96 nimmt Ron-Robert Zieler (31) aus dem Tor, eine neue Nummer eins soll kommen, eher ein alter Bekannter. Michael Esser (32), von Hannover 96 ablösefrei im Winter nach Hoffenheim geschickt, soll zurückkehren.

Am Dienstagabend berichtete die Bild zuerst über Essers bevorstehende Rückkehr. Nach Information vom SPORTBUZZER holt 96 auf jeden Fall eine neue Nummer eins, Esser ist der Favorit. Intern heißt es, es gebe drei Kandidaten. Einer ist Esser, ein weiterer der griechische Nationaltorwart Stefanos Kapino (26) von Werder Bremen.

Leihe von Loris Karius schwierig vorstellbar

Als weiterer Kandidat in der Gerüchteküche wurde Loris Karius (27) genannt. Karius kehrte gerade von Besiktas Istanbul zu seinem Klub Liverpool zurück. Bei Trainer Jürgen Klopp hat er keine Chance, Stammkeeper zu werden. Hertha BSC und 96 sollen an einer Leihe interessiert sein. Auch der französische Erstligist HSC Montpellier ist wohl interessiert. Allerdings liegt sein Gehalt weit über dem, was Hannover zu zahlen imstande wäre.

Favorit bleibt Esser, der Angebote beim 1. FC Köln und bei Union Berlin aus der Bundesliga ablehnte – offenbar, um die alte und neue Nummer eins bei Hannover 96 zu werden. Gespielt hat der erfahrene und in Hannover beliebte Torwart zum letzten Mal am 1. November 2019 gegen Sandhausen (1:1).