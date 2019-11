Trotz Trainerwechsel: Verlässt Michael Esser Hannover 96 schon im Winter?

Gegen Sandhausen machte Esser sein erstes Pflichtspiel seit der Zieler-Verpflichtung – und bewies mal wieder, wie wertvoll er sein kann. An eine neue Chance in Hannover glaubt er trotzdem nicht. Das machte Esser schon vor dem Sandhausen-Spiel im Interview klar: „Ich müsste schon vier Elfmeter halten, damit es da zum Grübeln kommt...“

Der beste 96-Profi der Abstiegssaison hatte schon im vergangenen Sommer eigentlich keine Zukunft mehr in Hannover. Er sollte sich einen neuen Job suchen, musste aber nach viel Hin und Her doch bleiben – es gab ein Veto der Entscheider, weil Philipp Tschauner nach Leipzig wechselte. Die Startelffrage stellte sich trotzdem nicht: Slomka hatte sich vor der Saison schnell festgelegt, er machte Rückkehrer Zieler zur sicheren Nummer eins.

Die Konstellation ist auch nach dem Slomka-Aus zu eindeutig, die Zeichen stehen trotz guter Leistung auf Abschied – es scheint sogar wahrscheinlich, dass das schon im Winter passiert. Hannovers einstiger Europa-Torwart Zieler unterschrieb im Sommer einen Vierjahresvertrag, der von Esser gilt nur bis Sommer. Schwer vorstellbar, dass ein neuer Coach auf die kurzfristige Esser-Lösung setzt – und Zieler damit anzählt. Andererseits: Beide Torhüter haben Format.

Ablösefrei im Winter, um Gehalt zu sparen?

Auch Esser will unbedingt wieder mehr spielen. Wenn er in Hannover keine (überraschende) Startelfchance bekommt, wird er sich was anderes suchen. Je schneller, desto besser für den Torwart. Was neu ist an der Ausgangslage: Im Sommer wollte 96 noch rund 1,5 Millionen Euro Ablöse, im Winter wäre Esser vielleicht sogar ablösefrei zu haben – sicher aber zum Schnäppchenpreis. 96 würde Gehalt sparen, bräuchte dann aber eine Alternative als Nummer zwei.