Als neue Nummer eins: Hannover 96 holt Michael Esser ablösefrei zurück

Schon nach Saisonende ist durchgesickert, dass Hannover 96 unzufrieden mit Stammkeeper Ron-Robert Zieler ist. Die Leistungen des Weltmeisters von 2014 werden nicht zuletzt von Trainer Kenan Kocak als nicht ausreichend beurteilt, um das angestrebte Ziel Rückkehr in das deutliche Oberhaus erreichen zu können.

Nun hat die sportliche Leitung den Worten Taten folgen lassen. Michael Esser, der in der vergangenen Winterpause von 96 nach Hoffenheim wechselte, kehrt an die Leine zurück und soll wieder die neue Nummer eins sein. Wie er es vor der Rückkehr von Zieler im vergangenen Sommer gewesen ist. Das Gute: Esser hat in Hoffenheim nur einen Vertrag bis zum Sommer 2020 unterschrieben - er kostet also keine Ablöse.