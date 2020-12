Die Leiste zwickt: Kann Michael Esser gegen seine erste große Fußball-Liebe ran?

Am Montag war Esser noch mal extra „mit dem Torwart- und dem Rehatrainer auf dem Platz – eine Generalprobe“, verriet Chefcoach Kenan Kocak. Die erhoffte große Entwarnung blieb aus: Die Leiste zwickt noch, und 96 muss abwarten bis zum Spieltag, um die Torwart-Personalie zu klären.

Anzeige

Es wird ei­ne enge Entscheidung. Im­mer­hin: Ersatztorwart Mi­cha­el Ratajczak blieb am Samstag in Heidenheim fehlerfrei, die 0:1-Pleite lag nicht an ihm. Der 38-Jährige darf gegen Bochum ran, wenn Esser erneut passen muss.