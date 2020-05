Aus privaten Gründen: 96-Ersatztorhüter Michael Ratajczak verlässt die Quarantäne 

Michael Ratajczak wird Hannover 96 im Auswärtsspiel am Samstag beim VfL Osnabrück nicht zur Verfügung stehen. Der Torhüter hat am Dienstagmittag aus privaten Gründen nach Absprache mit den Vereinsverantwortlichen die Team-Quarantäne der Roten im Courtyard-Hotel am Maschsee verlassen. Auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) ist informiert.

Die Gründe liegen nach Vereinsangaben ausschließlich im privaten Bereich, es gebe keinen Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Fakt ist: Nach dem Regelwerk der DFL fällt der 38-Jährige damit definitiv für die Partie an der Bremer Brücke aus.