Nach Kreuzbandriss im Training: 96-Talent Mick Gudra wurde in Köln operiert 

Vor fünf Tagen verletzte sich 96-Talent Mick Gudra im Training mit den Profis am Knie. Bei einem Zweikampf blieb er unglücklich im Rasen hängen und riss sich das Kreuzband. Am Montag wurde der 19-Jährige in Köln bei Spezialist Peter Schäferhoff operiert.

96 hofft auf eine Rückkehr im Sommer

Die gute Nachricht bei dem Pech: Außer beim Kreuzband nahm das verletzte Knie keinen Schaden. Knorpel und Meniskus sind verschont geblieben. Nun hofft 96 auf die Rückkehr des starken Linksfußes im Sommer. Gudra spielt eigentlich noch für das U19-Bundesligateam der Roten und gilt zusammen mit Simon Stehle, der am Sonntag sein Profidebüt gegen Fürth gab und direkt einen Treffer erzielte, als hoffnungsvolles 96-Talent.

Seit Dezember trainierte er mit den 96-Profis und hinterließ dabei einen guten Eindruck. Trainer Kenan Kocak überlegte sogar, den Youngster in den Profikader zu berufen - nun kam allerdings das große Verletzungspech dazwischen.