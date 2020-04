"Werde jeden Tag hart arbeiten": Mick Gudra unterzeichnet Profivertrag bei 96

Angekündigt war es bereits, jetzt hat Hannover 96 Vollzug vermeldet: Nachwuchsstürmer Mick Gudra hat am Freitag einen Profivertrag bei den Roten unterschrieben. Dieser hat eine Laufzeit von drei Jahren und gilt bis zum 30. Juni 2023.

"Wir sind davon überzeugt, dass Mick sich auf Profi-Niveau durchsetzen kann, wenn er weiter hart an sich arbeitet", lobt Sportdirektor Gerhard Zuber. Dass der 19-Jährige sich Anfang Februar das Kreuzbandriss gerissen hat, "war für uns kein Grund, diese Einschätzung anders zu bewerten oder daran zu zweifeln".

Im Dezember war der Stürmer der A-Junioren in den Trainingsbetrieb der Profis befördert worden, zog sich dort aber schnell die schwere Verletzung zu, als er unglücklich im Rasen hängenblieb. Seither arbeitet der talentierte Linksfuß in der Reha an seinem Comeback.