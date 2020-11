Besondere 26 Minuten: 96-Sturmtalent Mick Gudra endlich wieder auf dem Platz

Es waren zwar nur 26 Minuten, aber diese knappe halbe Stunde dürfte Mick Gudra sehr viel bedeuten. In Minute 60 wurde das Offensivtalent von Hannover 96 im Test gegen den VfL Wolfsburg eingewechselt. Recht heimlich, still und leise feierte der 19-Jährige damit seine Rückkehr auf den Rasen. In einem Spiel wohlgemerkt, denn trainieren tut er natürlich schon länger wieder.

Ehemalige 96-Profis im Türkei-Exil: Was machen eigentlich Bakalorz, Diouf und Co.?

Gleichwohl er noch nicht wieder mit dem Team trainieren konnte, nahm Coach Kenan Kocak den Stürmer, der in Düsseldorf und bei Schalke 04 ausgebildet worden ist, im August sogar mit ins Trainingslager nach Stegersbach. Anfang Oktober dann ein kleiner Schock, als Gudra das Training vorzeitig abbrechen musste. Aber alles gut, er hatte lediglich einen Schlag abbekommen.

Nun also erstmals nach fast einem Jahr wieder ein Einsatz in einem Spiel. Seinen vorerst letzten Auftritt hatte Gudra am 7. Dezember in der U23 gegen den Heider SV gehabt. Im Test gegen die Wölfe kam er für Florent Muslija ins Spiel - und hätte sogar fast ein Tor erzielt: Nach Flanke von Patrick Twumasi köpfte Valmir Sulejmani an den Pfosten, den Nachschuss von Gudra parierte Wolfsburgs Torhüter Niklas Klinger jedoch stark. Wenig später war Feierabend, auch Moussa Doumbouya bekam noch ein paar Minuten Spielzeit.