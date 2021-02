96-Comeback in Düsseldorf? Mike Frantz entscheidet selbst, wann er spielt

Der Mittelfeldspieler könnte schon gegen Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13.30 Uhr) wieder zum Einsatz kommen. Nach so langer Pause sollte allerdings nichts überstürzt werden, das weiß auch Trainer Kenan Kocak. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Eine Persönlichkeit, die uns in der Gruppe richtig gut tut. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein, auch wenn er die Erfahrung mitbringt", sagte der Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag.

Gespräch am Samstag entscheidet

Am Samstag soll ein persönliches Gespräch zwischen Frantz und Kocak folgen, um herauszufinden, "wie er sich fühlt und was er denkt". "Dann werden wir gemeinsam eine Entscheidung treffen", fügte Kocak an. Der Vizekapitän darf also mehr oder weniger selbst über sein Comeback entscheiden. Fühlt er sich gut, steht einem Einsatz gegen die Fortuna nichts mehr im Weg. Wenn nicht, wird sich sein Comeback noch verschieben.

Im SPORTBUZZER-Interview, das am Freitag erschien, sagte Frantz noch, dass ein Einsatz gegen Düsseldorf wohl noch zu früh käme. Aber: "Wer weiß, vielleicht geht es auch früher", fügte der 34-Jährige an. Eventuell ist der Moment schon am Sonntag gekommen, Frantz entscheidet ja selbst...