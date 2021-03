Frantz (er)klärt das: Weshalb der Routinier für 96 noch ganz wichtig werden kann

Es gibt in jeder Fußballmannschaft die großen Schweiger. Kultstürmer Jiri Stajner war so einer gewesen bei Hannover 96. Und es gibt die, die viel reden. So einer ist Mike Frantz. Nach dem Training der Ersatzspieler ging Frantz gemeinsam mit Jaka Bijol (Typ Schweiger) zurück in die Kabine. Franz erklärte Bijol in englischer Sprache, auf welche Situationen es im Fußball ankomme.

Anzeige

Dabei gestikulierte Frantz, erklärte wie ein Trainer – einem Rivalen auf seiner Position. Bijol ist Mittelfeldspieler wie Frantz, die beiden konkurrieren bereits am Sonntag gegen Würzburg um eine Position. Dennoch packte sich der verlängerte Arm des Trainers Kenan Kocak den Mitspieler.