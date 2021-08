"Ich trainiere jeden Tag zusätzlich": 96-"Opa" Frantz geht noch nicht in Rente

Ja. Wir haben in der Familie Risikopatienten, deshalb ha­be ich mich darum ge­küm­mert, Möglichkeiten zu finden. Ich habe schließlich auch mitbekommen, dass so etwas gravierend enden kann.

Sie haben gegen Heidenheim auf der Sechs in der Startelf gestanden. Was bedeutet Ihnen das?

In Dresden haben wir kein Team gesehen …

Dagegen kann ich nichts sa­gen. Es war offensichtlich, dass wir ein sehr schlechtes Spiel gemacht haben. Aber man darf nicht vergessen: Wir sind noch keine eingespielte Mannschaft, können das auch noch gar nicht sein. Man sieht bei uns in der Liga, in der Bundesliga und in der 3. Liga, dass vor allem die Mannschaften oben stehen, die eingespielt sind. Die leben das Gefestigte, das „wir“ vor. Wichtig ist aber: So einen Auftritt wie in Dresden, den darf es nicht mehr geben.

Sie hatten Ihr Alter er­wähnt. Ihr Spitzname ist „Opa“. Ist das nicht respektlos?

Klar (lacht). Den Namen habe ich seit letzter Saison. Wenn ich auf dem Spielplatz bin und mit meinem Sohn spazieren gehe, denke ich darüber nach, dass mich Jungs, die einiges jünger sind, einfach „Opa“ nennen. Ich habe es von Anfang an mit Humor genommen und tue das immer noch. Die Jungs wissen, dass ich in jeder Einheit 100 Prozent gebe und das vorlebe.

Sie haben vergangene Saison wenig gespielt, waren verletzt, der aktuelle Trainer macht keinen Hehl daraus, dass er einen neuen Sechser möchte. Welche Gedanken machen Sie sich?

Zunächst einmal muss man wissen, dass ich ja grundsätzlich kein Sechser bin. Ich bin eher ein Achter, der eine gewisse Offensivqualität in der ersten und zweiten Liga gezeigt hat. Ich hatte leider letztes Jahr eine sehr schwere Verletzung. Das war frustrierend, aber ich jammere nicht rum. Wir haben jetzt ein neues Trainerteam, einen neuen Sportdirektor, wir wollen etwas entwickeln. Und wenn ich Sechser spielen soll, werde ich das ausfüllen, und das – zumindest zuletzt gegen Heidenheim – nicht einmal so schlecht.

Aber Sie würden lieber Achter spielen?

Ich kann doch nicht derjenige sein, der immer vom Team redet, und dann suche ich mir die Position aus. Ich möchte das mit Leben füllen. Ich finde es spannend, es wird bis zum 31. August noch viel passieren, bei uns und bei allen.