Standardverhalten zum Weglaufen: Mike Frantz platzt im 96-Training der Kragen

Was war passiert? Moussa Doumbouya, zugegebenermaßen wuchtig und willensstark, hatte einen Eckball ins Tor geköpft im Training. Er blieb dabei weitestgehend unbedrängt. Frantz platzte der Kragen. „Wer war bei Moussa?“, rief er. Keiner der Kollegen im orangefarbenen Leibchen meldete sich. Entweder traute sich da jemand nicht, oder niemand hatte auf Doumbouya aufgepasst. Das Schweigen und das Wegducken ärgerte Frantz noch mehr: „Ihr könnt nicht jedes Mal weglaufen bei ’nem scheiß Standard.“ Trainer Jan Zimmermann griff nicht ein, weil er wohl weiß: Frantz hatte auch in dieser Heftigkeit recht mit seiner Kritik.

Mike Frantz ist so etwas wie der Coach unter den Spielern bei Hannover 96. Er redet gern über Fußball. Der 34-Jährige analysiert auch privat Fußballspiele für befreundete junge Spieler. „Es geht um Kleinigkeiten im Fußball“, erklärte Frantz zuletzt seinen Ansatz. „Und wenn ich etwas sehe, versuche ich natürlich, den Spielern Hilfestellungen zu geben.“ Im Training platzte ihm in dieser Woche der Kragen. Er sah etwas und schrie seinen Frust über einen typischen 96-Fehler heraus.

96 macht aus eigenen Eckbällen viel zu wenig

Standards sind eines der großen Probleme, die 96 gefühlt seit Jahren vor sich herschiebt. Zimmermann übt häufig Ecken und Freistöße. Er sagte einmal, alle seine früheren Mannschaften hätten stets wenig Standardtore kassiert und viele erzielt. Der TSV Havelse stieg nicht zuletzt deshalb in die 3. Liga auf. Aber 96?

Eckbälle ins gegenüberliegende Seitenaus wie von Sebastian Kerk oder läppisch hereingetretene Flanken von Florent Muslija helfen offensiv keinem. Im Schnitt hat 96 sieben Eckbälle pro Spiel und zwei mehr als der Gegner, macht aber nichts daraus.

Krajnc, Hinterseer und Ondoua bringen mehr Körperlänge mit

Beide 96-Treffer fielen aus den Spiel heraus: Das 1:1 gegen Bremen von Marvin Ducksch nach einem sensationellen Pass von Sei Muroya und das 1:0 von Hendrik Weydandt, der einen Heidenheimer Fehler gedankenschnell nutzte. Derart schnell handelt 96 bei Standards nicht – eher schläfrig. Beide Eigentore von Simon Falette und Luka Krajnc passierten nach Eckstößen. Gegen Rostock kassierte die Mannschaft sogar einen Treffer nach einem Einwurf. Der Einwand von Frantz ist also berechtigt, nicht nur wegen der Szene im Training.

Zimmermann hofft nun, dass 96 durch mehr Körperlänge bei Krajnc (1,87 Meter), Lukas Hinterseer (1,92) und Gaël Ondoua (1,85) mehr Kraft und Höhe gewinnt, wenn die Eckstöße in den Strafraum fliegen. In einer Woche schon steht die nächste Prüfung mit St. Pauli an. Dann kommt nicht Doumbouya, dafür aber Guido Burgstaller angesegelt.