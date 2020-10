Verletzung im Training: Mike Frantz wird Hannover 96 lange fehlen

Nur gegen Düsseldorf nicht in der Startelf

Frantz wechselte erst Ende Juli 2020 zu 96, zuvor war er für den SC Freiburg in der Bundesliga am Ball. Für Hannover kam er bislang in allen fünf Saisonspielen zum Einsatz, viermal stand der gebürtige Saarbrücker sogar in der Startelf. Einzig im letzten Spiel gegen Düsseldorf fand sich Frantz zunächst auf der Bank wieder. Kurz vor Schluss wechselte Trainer Kenan Kocak ihn allerdings noch ein.

Dass der Neuzugang bei Kocak ein enorm hohes Ansehen genießt, bestätigt die Tatsache, dass Frantz direkt in seiner ersten 96-Saison zum Vizekapitän ernannt wurde.