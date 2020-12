"Verlust merken wir": Schnelle Rückkehr von 96-Vizekapitän Mike Frantz nicht absehbar

Er ist noch gar nicht lange bei Hannover 96, hat sich aber in seiner kurzen Zeit hier schnell als der erhoffte Führungsspieler erwiesen. Umso bitterer, dass Mike Frantz derzeit nur zuschauen und die Daumen drücken, nicht aber aktiv auf dem Feld mit Worten und Taten eingreifen kann. Und eine schnelle Rückkehr ist nicht absehbar. "In diesem Jahr wird das nichts mehr", sagt Trainer Kenan Kocak. "Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zurückkehrt. Ich kann da keine zeitliche Prognose abgeben"

Ende Oktober hatte sich der 34-jährige Mittelfeldarbeiter, der vor der Saison ablösefrei aus Freiburg gekommen ist, im Training einen Teilabriss der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur zugezogen. Zuvor hatte Kocak Frantz in fünf von sechs Pflichtspielen von Beginn an aufgeboten, lediglich beim Heimsieg gegen Düsseldorf wurde der Routinier erst kurz vor Schluss eingewechselt.