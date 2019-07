Hannover 96: Mirko Slomka fordert Verstärkung für die Abwehr - "das ist keine Frage"

Wenn Hannover 96 etwas aus der vergangenen Käsesaison gelernt hat, dann doch wohl dies: Die Löcher in der Abwehr sollten gestopft werden. Vor allem die Innenverteidigung sollte ein stabiler Faktor sein. Ansonsten wird’s schwierig, den sofortigen Wiederaufstieg zu erreichen.

Slomka bastelt in Rostock

Beim Härtetest in Rostock am Samstag begann 96 nun aber mit diesem ungewöhnlichen Duo in der Innenverteidigung: Josip Elez, kaum berücksichtigt und fast schon ein Phantom der Abwehr, sowie Marvin Bakalorz, ein Mittelfeldspieler. „Wir haben in der Defensive ein bisschen gebastelt“, erklärt der Trainer der Roten.