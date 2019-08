Slomka hebt den Finger: "Brauche keine Spieler, die sagen, ich bin nicht so lange da"

Einer ist jetzt mal weg. Der angekündigte Wechsel von Chris Gloster nach Eindhoven ist seit Freitagnachmittag perfekt. Der 19-jährige Linksverteidiger spielt erst mal im Reserveteam des niederländischen Topklubs, das in der 2. Liga kickt. Ob er dort gut aufgehoben ist, wird sich zeigen. Hannover 96 hatte ihm ein Profiangebot vorgelegt, das er nicht angenommen hat. Genauer: Sein Berater hat abgesagt.

Ohne Pflichtspieleinsatz bei den Profis

Gloster war vor einem Jahr aus dem Talentschuppen der New Yorker Red Bulls nach Hannover ge­kommen. Als Toptalent kann der US-Boy aber nicht bezeichnet werden, dazu hat er zu wenig Leistung gezeigt. Für die Profis kam er in Pflichtspielen auch noch nicht zum Einsatz, er war nur in Vorbereitungspartien da­bei. 96 be­kommt immerhin 250 000 Euro für den US-Boy – und hat einen Pro­blem­fall weniger.

Dass es mit Spielern, die auf dem Sprung zu anderen Vereinen sind, durchaus schwierig sein kann, bestätigte Mirko Slomka. Der 96-Trainer musste sogar eingreifen und Zeichen setzen: „Es gab mal eine kurze Phase in der letzten Woche, wo ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich den Finger heben, weil es nicht die Zeit ist, sich zurückzuziehen und Pause zu ma­chen auf dem Platz.“