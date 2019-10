Mirko Slomka über Linton Maina: "Er muss ein richtiger Profi werden"

Das vorab: Nein, Mirko Slomka möchte Linton Maina nicht als Problem-Profi darstellen. Seine Kritik am 20-jährigen gebürtigen Berliner hallt dennoch laut. Mit Problemen am Hüftbeuger fällt Maina gegen den Karlsruher SC aus. Mal wieder. Erst kürzlich laborierte er länger an einer Reizung am Adduktorenansatz. Von Dezember bis März 2019 war der Meniskus hin, vorher legten ihn Knieprobleme lahm.

Das ist Hannovers Youngster Linton Maina: Der 19-jährige Linton Maina spielt seit Juli 2014 bei Hannover 96. Er wechselte mit 15 Jahren von seinem Jugendverein SV Empor Berlin zur U17 der Roten. ©

"Nicht neu, dass Linton anfällig ist" Der Verlust schmerzt Hannover 96. Maina ist eine Waffe in der Offensive. Schnell, dribbelstark, "einer, der die Räume erkennt und bespielt", schwärmt Slomka. Doch das nützt 96 wenig. "All' das führt ja dazu, dass es für uns noch frustrierender ist, wenn so ein Spieler uns nicht zur Verfügung steht." Vier von zehn Spielen hat das Eigengewächs absolviert. Der nächste Rückschlag ließ nicht allzu lang auf sich warten. "Wo ist die Ursache?", fragt sich Slomka, "es ist nicht neu, dass Linton anfällig ist." Begeistert ist er nicht. Offenbar schwingt sogar Unmut beim Trainer des Tabellenzwölften mit, der künftig besondere Vorsicht walten lassen will. "Ich kümmere mich sehr massiv darum, dass er top versorgt ist", sagt der 52-Jährige, "und sich auch selbst um seine körperliche Verfassung kümmert, dass er selbst mit sich ins Gericht geht und an sich arbeitet und einfach konsequent sagt: 'ich bin jetzt Profi die nächsten zehn Jahre und es gibt nichts anderes als fit zu sein, trainingsfähig zu sein, kraftvoll zu sein, gut zu essen, gut zu trinken, viel zu schlafen und so weiter'."

Appell zwischen Frust und Sehnsucht Eine weitere Anmerkung verrät, wie kurios die Maina-Verletzung in seinen Augen ist. "Da denkt man: 'Das kann nicht sein', denn das, was wir trainiert haben, kann nicht zu dem führen, was er sich zugezogen hat", hadert Slomka und fügt an: "Diese Anfälligkeit ist echt schon... insbesondere für ihn, echt nervig." Er wolle damit nicht sagen, dass Maina kein Profi sei. "Ich weiß, dass wir auf allen Ebenen auch mit den Personen, die um ihn herum sind, sprechen und versuchen herauszufinden, woran es liegen könnte. So junge Kerle kommen irgendwann in den Profibereich und denken alles läuft ganz automatisch. Wir als Trainer und Verantwortliche des Klubs sind dafür da, diese Jungs zu erden", erklärt Slomka. Ein Appell zwischen Frust und Sehnsucht. _

von Marvin Behrens_

Tore, Taktik und mehr: Das ist die Bilanz von Hannover 96 nach zehn Spielen Tabelle: Der Absteiger aus der Bundesliga – oder, wie Osnabrücks Trainer Daniel Thioune nach dem 0:0 am Sonntag meinte, „der gefühlte Erstligist“ – steht da wie ein schlechter Zweitligist. Nur Platz zwölf, drei Punkte vor einem Abstiegsplatz – und weit weg vom formulierten Anspruch. „Der Aufstieg ist das Ziel“, hatte 96-Chef Martin Kind festgelegt. Ausgeschlossen ist das noch nicht, aber dazu müsste sich sehr viel drehen bei 96. ©

