Hannover 96: Mirko Slomka wird zum Talenteplaner 

Mirko Slomka hat sich entschieden – für drei Talente, die mit ins Profitrainingslager dürfen. Und dafür, dass er um die US-Boys kämpfen will. Chris Gloster und Sebastian Soto (beide 18) haben noch ein Jahr Ausbildungsvertrag, liebäugeln mit Wechseln. Doch Slomka wirbt für 96 und die Profichance. Auch Marco Stefandl (21) fliegt am Donnerstag mit nach Österreich, 96 bereitet sich in Stegersbach auf die Zweitligasaison vor.

Geht es nach Slomka, könnten Soto und Gloster auch gegen Stuttgart, HSV und Co. eine Rolle spielen. Der Coach: „Das sind außergewöhnliche Spieler. Beide sollten verstehen, dass sie hier eine große Chance haben, Profis zu werden.“ Allerdings knipste sich Soto bei der U20-WM in den Fokus anderer Klubs, für Linksverteidiger Gloster hat PSV Eindhoven ein Angebot abgegeben, bietet 100 000 Euro – mit Boni und Nachzahlungen könnten es bis zu 500 000 Euro werden. 96 will das Doppelte der Gesamtsumme. PSV wird nachlegen, Glosters Zukunft ist offen.