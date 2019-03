Hannover 96: Misslungene Leihgeschäfte mit ein Grund für den Absturz

Das Geschäftsmodell hat nicht funktioniert – wie so vieles in dieser 96-Saison: Leihen hat keine Zukunft, zumindest nicht bei den Spielern, die sich 96 bei anderen Vereinen geborgt hat. Vor der Saison schloss der Klub mit Kevin Wimmer, Takuma Asano und Bobby Wood drei Leihgeschäfte ab. In der Winterpause kamen Kevin Akpoguma und Nicolai Müller dazu.

Weitergeholfen und die Mannschaft besser gemacht hat keiner – auch ein wichtiger Grund für den wahrscheinlichen Abstieg. „Wir werden das Thema Leihspieler analysieren müssen“, kündigt 96-Chef Martin Kind an, „was bedeutet das im Positiven und Negativen?“ Vorweggenommenes Urteil: „Sehr defensiv“ will Kind künftig Leihgeschäfte angehen. Besser gar nicht mehr leihen, oder zumindest nur in Ausnahmefällen.