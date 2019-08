Mister 80 Prozent: 96-Torschütze Muslija verdoppelt seinen Wert

Florent Muslija gehört neben Hendrik Weydandt zu den wenigen Gewinnern der Abstiegssaison von Hannover 96 in der Bundesliga. Für 1,4 Millionen Euro holte Hannover 96 den U20-Nationalspielern aus Karlsruhe. Mittlerweile hat er einen Marktwert von 3 Millionen Euro erreicht (Quelle: transfermarkt.de). Seine Waffe ist der präzise Schuss, den er beim Treffer zum 2:0 in Wiesbaden abfeuerte. Scharf, genau, erfolgreich. Sein Vorbereiter Marvin Ducksch behauptet sogar, dass Muslija so gut wie jeden Ball sicher verwandeln kann.

Früjhar 2018: Florent Muslija bejubelt einen Treffer gegen die SpVgg Unterhaching.

Muslija gibt einen aus "Bei seiner Schusstechnik wissen wir alle, dass der Ball mit einer Quote von 80 Prozent reingeht", erklärte der zweifache Torschütze Ducksch. Für dessen Vorlage wollte Muslija dem Stürmer noch einen ausgeben. "Sehr gerne", sagte Muslija. "Ich war voller Überzeugung bei dem Ball, habe versucht, ihn mit voller Konzentration aufs Tor zu bringen und das ist gelungen. Umso größer meine Freude am Tor."

96 hätte noch viel mehr Freude an Muslija, wenn er nicht so häufig im Spiel abtauchen würde. Trainer Mirko Slomka gab während des Spiels Anweisungen, er möge sich befreien aus dem Deckungsschatten, in dem sich Muslija zuweilen versteckte. Taucht der 21-Jährige dann wieder auf, sind seine Initiativen meistens gefährlich für den Gegner.

Einzelunterricht: Bei einer Trinkpause erklärt Trainer Mirko Slomka seinem Mittelfeldspieler Florent Muslija, dass er aktiver den Ball fordern soll. © Uwe Anspach/dpa

Slomka, so Muslija, habe ihn während des Spiels an seine Waffen erinnert. "Er hat mir gesagt, ich soll befreit aufspielen, ins Zentrum kommen, die Bälle abholen, mit Ball versuchen, was zu kreieren. Ich denke, das ist auch meine Stärke", erklärte Muslija. Wie sein Kumpel Linton Maina (20) hat der spritzige 96-Flo noch Schwächen. Seine Zweikampfquote in Wiesbaden lag bei nur 25 Prozent. So lange 80 Prozent seiner Schüsse sitzen, kann 96 damit leben.

Das 96-Heimtrikot im Wandel der Zeit

