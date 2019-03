Hannover 96: Mit diesen Kandidaten geht Linke in die Wahl zum neuen Aufsichtsrat

Carsten Linke (53), Fußballgott und früherer Manager-Assistent bei Hannover 96 ist der prominenteste der fünf Kandidaten, die sich am Dienstag im neuen 96-Vereinssportzentrum an der Stammestraße vorstellten. An seiner Seite in der 96-Gaststätte saß Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Ralf Nestler (53), der einzige, der aus dem bisherigen Aufsichtsrat kandidiert.

Nestler gehört zur Inititiative "Pro Verein 1896", die stets als Opposition zum bisherigen 96-Vorstand um Chef Kind in Erscheinung trat. Als Vertreter der aktiven Fanszene geht Lasse Gutsch (34) in die Aufsichtsratwahl am 23. März. Gutsch gehörte bereits dem Fanbeirat an und war immer wieder Mittler zwischen 96-Verantwortlichen und der aktiven Fanszene. Gutsch gehörte früher zu einer Ultragruppierung, ist aber dort "aus verschiedenen Gründen" nicht mehr aktiv.