Hannover 96: Mit Disziplin und mindestens 15 Mann durch die Krise

Hannover 96 trainiert seit Montag. Am Dienstag steigerte Trainer Kenan Kocak die Intensität, aber es wurde weiter in Vierergruppen trainiert. Das Training wird streng kontrolliert. Separierte Kabinen, getrennte Duschen und Abstand zwischen den Spielern. Nach dem Training sind de Profis wieder für sich selbst verantwortlich. Kann das gutgehen?

Neue Verordnungsvariante

Die deutsche Profiliga setzt auf Selbstdisziplin. Auf eine freiwillige Kasernierung der Mannschaft in Hotels – so wie in England geplant – soll zunächst verzichtet werden. Mit dieser Disziplin, so die Hoffnung der DFL, lässt sich der Schaden in Grenzen halten. Dazu käme eine neue Verordnungsvariante: Wird ein Spieler positiv getestet, muss nicht mehr die komplette Mannschaft weggesperrt werden – so wie 96 nach dem Positivfall Jannes Horn.

Sollten mehrere Spieler in Quarantäne gehen müssen, setzte die Liga bei der letzten Mitgliederversammlung die Kaderuntergrenze auf 13 Spieler plus zwei Torhüter fest. „Das ist ein Denkmodell“, bestätigte 96-Geschäftsführer Martin Kind. Keine perfekte Lösung mit 15 Restspielern, aber machbar.