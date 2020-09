Hannover 96 mit Problemen auf den Außenpositionen: Wer kann im DFB-Pokal spielen?

Auf den Außenpositionen hat Hannover 96 ein paar Personalprobleme. Patrick Twumasi ist nicht der einzige Profi, der vor dem DFB-Pokalspiel in vier Tagen bei den Würzburger Kickers (18.30 Uhr) Sorgen bereitet. So ist der Einsatz von Kingsley Schindler ungewiss. Die Leihgabe aus Köln plagt sich mit Hüftproblemen, am Mittwoch war er laufen.

„Wir müssen abwarten, wie er jetzt reagiert. Es könnte eng werden für Würzburg“, so Kocak. Und damit wird es auch auf den 96-Offensivaußen eng. Franck Evina (kam von Bayern II) ist auch noch nicht so weit, um über komplette 90 Minuten den Platz zu beackern.