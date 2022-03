Notfallplan mit Walbrecht: 96 ohne Mittelfeld im Abstiegskampf?

„Wir haben gesehen, dass die Spieler die Infektion nicht so einfach wegstecken“, weiß Dabrowski. Es ist eben nicht so, dass die Profis sofort wieder voll belastbar sind, wenn sie denn freigetestet sind. Das Problem zeigt sich jetzt vor allem im defensiven Mittelfeld. „Ich weiß noch nicht, wie die Aufstellung gegen Regenburg aussehen wird“, meint der Coach. Gerade für das besonders wichtige Spiel im Abstiegskampf hat 96 im Zen­trum ein Loch.

Sicher ist schon, dass Mark Diemers ausfallen wird. Der Holländer ist ansonsten gesetzt im Mittelfeld, aber seit Dienstag in häuslicher Isolation. Bis zum Spiel am 2. April wird er nicht fit, das zeigen die Erfahrungen mit an Corona erkrankten Spielern. Mit Dominik Kaiser ist ein anderer Mittelfeldmann gerade erst aus der Quarantäne entlassen. Er läuft seine ersten Runden zur Eingewöhnung. Wann er wieder voll belastbar sein wird, ist unsicher. Gegen Regensburg dürfte ein 90-minütiger Einsatz ausgeschlossen sein.

Alles hängt damit an Gaël Ondoua – der zwar auch nicht gerade in Topform unterwegs ist, aber die letzte Fachkraft fürs defensive Mittelfeld wäre. Allerdings zittert 96 auch um ihn: Ondoua ist erstmals für die Nationalmannschaft Kameruns berufen worden. Heute und am kommenden Dienstag spielt Kamerun in zwei Qualifikationsspielen ums WM-Ticket gegen Algerien. Das Rückspiel wird am Dienstagabend um 21.30 angepfiffen. „Wir müssen abwarten, wie er zurückkommt“, sagt Dabrowski. Bei den hohen Inzidenzen ist diese Länderspielreise ein Risiko.

Um das Infektionsrisiko gering zu halten und auch keine Verletzungsgefahr einzugehen, hatte Dabrowski auf das übliche Testspiel in der Länderspielpause verzichtet. Bei Ondoua kann er nur hoffen, nicht indirekt für seinen Verzicht bestätigt zu werden und der 26-Jährige gesund nach Hannover zurückkehrt.

Logischer Ersatzkandidat wäre eigentlich Tom Trybull – doch der wechselte im Januar nach Sandhausen. Einen erneuten Versuch mit dem 35-jährigen Mike Frantz wird der Trainer kaum mehr wagen.