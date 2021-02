Nicht mehr auf der Höhe: 96-Kapitän Dominik Kaiser dürfte tragende Rolle verlieren

Auch einer der erfahrensten Akteure ist beileibe nicht frei von Kritik. Dominik Kaiser kam vor einem Jahr im Winter aus Kopenhagen und half, die vergangene Spielzeit noch auf Platz sechs zu beenden. In der aktuellen Saison wird Kaiser von Trainer Kenan Ko­cak oft nach 70, 80 Minuten ausgewechselt, zuletzt in Düsseldorf in der 71. Minute.

Der 32-Jährige, seit dieser Saison Kapitän bei den Roten, erinnert auch an die Zeit von Pirmin Schwegler in Hannover: irgendwie ganz wichtig, aber auch nicht mehr auf der Höhe der Schaffenskraft. Seine beiden Tore zum Saisonstart blieben Ausnahmen, auch mit seinen Standards beschwört er selten Gefahr herauf, was ihm viel Kritik von den Fans in den sozialen Netzwerken einbringt. In den Bewertungen kommt der Mittelfeldspieler regelmäßig mit am schlechtesten weg, für den Auftritt in Düsseldorf etwa gab's von den SPORTBUZZER-Usern die Durchschnittsnote 4,9.

Der Vertrag läuft bis Juni 2022, eine tragende Rolle dürfte er in der nächsten Saison kaum spielen.