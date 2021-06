96-Boss Kind freut sich schon auf Verteidiger Julian Börner: "Eine Führungspersönlichkeit"

Für die Offensive hat Hannover 96 mit den Neuzugängen Sebastian Ernst, Sebastian Stolze und Sebastian Kerk in personeller Hinsicht schon einiges getan. Mehr Stabilität in der Ab­wehr, das ist der Plan mit Julian Börner.

Der Ex-Bielefelder ist auch schon zu Besuch bei 96-Boss Martin Kind in Großburgwedel gewesen und hat den Chef überzeugt. „Eine Führungspersönlichkeit“ sieht Kind in dem 30-Jährigen. Kleines Problem: Sein Weg führt noch nicht zu 96. „Das liegt nicht an uns“, betont Kind. Von Sheffield Wednesday, Absteiger in die dritte englische Liga, fehlt nach wie vor die Freigabe.