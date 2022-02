Trübe Momentaufnahme: 96-Manager Mann will "aber nicht in Panik verfallen"

Weil Schlusslicht Ingolstadt am Freitag zeitgleich fünf Tore schoss, ist 96 jetzt allein das ungefährlichste Team der Liga – 16 Treffer nach 21 Spieltagen, das ist die Quote eines Absteigers. 96 muss was einfallen. Lukas Hinterseer wurde bei der Kaderrückkehr aber nicht mal als Joker eingewechselt. Hendrik Weydandt schon, er blieb allerdings 45 Minuten lang harmlos, wie zuvor Cedric Teuchert auf seiner Position . Maximilian Beier traf auch eher zufällig.

Zieler noch am besten: So habt ihr die 96-Profis für die Pleite in Heidenheim bewertet

Hinten wie vorn lief es nicht, doch das sind nicht die einzigen Sorgen bei 96. Das Team ist froh, Ex-Profi Dabrowski als Chef zu haben, seitdem läuft es erfolgreicher. Selbst beim 1:4 gegen starke Bremer hatte Hannover eine gute Stunde. Gegen Heidenheim war es jetzt zum ersten Mal richtig mies – „zu viele Ballverluste“, „wenig Tiefe“, „schlecht verteidigt“.

Darüber „werden wir reden“, stellte Dabrowski in Aussicht, schloss aber optimistisch: „Ich bin zuversichtlich, dass wir es nächste Woche wieder auf den Platz bekommen.“ Erste Zweifler fragen sich aber: Ist der positive Dabrowski-Effekt etwa schon verpufft?

Knackige Aufgaben für 96

Dabei wird es nicht einfacher, Heidenheim war der erste von drei Aufstiegskandidaten als Gegner. Erst kommt Tabellenführer Darmstadt (Sonntag, 13.30 Uhr), eine Woche später spielt 96 beim Zweiten St. Pauli – die torgefährlichsten Teams der Liga. Und Kiel (25. Februar, 18.30 Uhr) hat seit fünf Spielen nicht verloren.

Klingt schwierig, ist es auch. Mann macht’s deutlich: „Unser Ziel ist es, so schnell und so viel wie möglich Abstand von unten zu bekommen. Wir werden aber auch nicht in Panik verfallen. Wir müssen jetzt wieder an unsere Leistungsgrenze herankommen.“ Im Tabellenkeller bleibt es eng, am Wochenende punkteten mehrere Teams von unten dreifach – und Sandhausen kann am Dienstag im Nachholspiel beim KSC nachlegen. „Der Spieltag war nicht ideal“, sagt Mann, „aber das kommt vor. Wir müssen auf uns schauen und selbst auf unsere Punkte kommen.“