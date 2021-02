"Wurde mit jeder Einheit besser": Doumbouya entwickelt sich zur echten Alternative für 96

Am vergangenen Sonntag gab Moussa Doumbouya bei der 2:3-Pleite in Düsseldorf sein Profidebüt für Hannover 96. Der 23-jährige Stürmer, der bisher in der U23 spielte und schon seit längerer Zeit mit den Profis trainiert, wurde knapp 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt. In seinem ersten Einsatz belohnte er sich direkt mit einer sehenswerten Vorlage - 96 verlor am Ende trotzdem.

In der 79. Minute wurde Doumbouya vom ebenfalls eingewechselten Marvin Ducksch im gegnerischen Strafraum angespielt, schaute kurz nach oben und fand den freistehenden Mick Gudra, der das Leder nur noch einschieben musste. Der 23-Jährige legte das Gudra-Tor klasse vor.