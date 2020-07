Doch (noch) kein Profivertrag: Das ist der 96-Plan mit "Büffel" Moussa Doumbouya

Er klettert noch immer auf den Dächern herum. Moussa Doum­bou­ya, zuletzt bei der U23 von Hannover 96, sollte schon längst einen Profivertrag unterschrieben haben – aber das ist komplizierter als erwartet. Bei dem Flüchtling, der mit dem Boot aus Libyen kam und eine Ausbildung zum Dachdecker macht, be­wegen sich die Roten in unsicheren Gesetzesgewässern. Doch nun stellt 96-Chef Martin Kind klar: „Doumbouya be­kommt jetzt seinen Vertrag, aber erst mal erneut einen Amateurvertrag.“ Der letzte war am 30. Juni ausgelaufen.

„Die Idee ist, dass er in dieser Saison noch mal in der zweiten Mannschaft angreift und sich mit vielen Toren anbietet“, erklärt Lala. In der vergangenen, wegen der Corona-Krise abgebrochenen Saison erzielte Doumbouya bei 19 Einsätzen in der Reserve immerhin sechs Tore.

Das zweite Problem laut Lala: „Er soll die Möglichkeit bekommen, seine Ausbildung in diesem Jahr abzuschließen.“ Danach hätte er unabhängig von der unsicheren Karriere als Fußballprofi die Chance, in Deutschland zu bleiben.