Überraschend mit an Bord: Moussa Doumbouya in Nürnberg erstmals im 96-Profikader

Unabhängig davon, wie die Partie am Ende ausgeht, gibt es schon zwei Gewinner aufseiten von Hannover 96: Moussa Doumbouya und Orrin McKinze Gaines II. Die beiden Offensivkräfte haben es bei den Roten erstmals in der 2. Bundesliga in den Spieltagskader der Roten geschafft. Und wer weiß, vielleicht verhilft ihnen Coach Kocak ja sogar noch zum Profidebüt...

Dass Doumbouya es mit der Rückennummer 33 - McKinze Gaines trägt die 40 - in den Kader geschafft hat, kommt da schon überraschender, haben die Roten doch in der Defensive ihre personellen Nöte. Doch im Unterbau waren so schnell offenbar keine Alternativen zu finden bzw. zu kriegen. Nutznießer davon ist der wuchtige Stürmer, von dem sich die Verantwortlichen bei 96 in der Zukunft noch so einiges erwarten.

Doumbouya ist als Flüchtling mit dem Boot über Libyen ins Land gekommen. Der Mann aus Guinea spielt jetzt im zweiten Jahr für die U23 von 96, soll sich dort für die Profis anbieten. Gekommen ist er zur Saison 2019/20 vom MTV Eintracht Celle (Oberliga). Bis ihn ein Muskelfaserriss stoppte, hatte der 23-Jährige in der laufenden Regionalliga-Spielzeit für die 96-Reserve schon vier Treffer in fünf Spielen erzielt - drei davon gegen den HSC.

Der Amateurvertrag Doumbouyas läuft bis zum Saisonende. "Als Nicht-EU-Ausländer dürfte er mit einem Profivertrag nicht in der Regionalliga spielen“, erklärt Berater Altin Lala dieses Vorgehen. Parallel macht der Stürmer eine Ausbildung zum Logistiker.