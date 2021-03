"Hat Pfeile Richtung Trainerteam gesendet": Doumbouya vor Startelf-Premiere für 96

Trainer Kenan Kocak wird gegen den Tabellenletzten aus Würzburg auf zwei Stürmer setzen. Er denkt dabei an ein neues Paar, er will schließlich kein Frosch sein. Die Aufstiegsplätze sind außer Reichweite, der Rest der Saison eher mittelprächtig interessant. Und weiter „von Spiel zu Spiel denken“ wie Kocak – das wird die Spannungskurve auch nicht durch die Decke gehen lassen.

Erst mal zum Wetter. Sturmtief „Klaus“ hat seit Donnerstag gewütet, am Samstag folgt ihm das neue Tief „Luis“. Am Sonntag soll es nach der neuesten 96-Vorhersage örtlich orkanartig auffrischen, besonders in der HDI-Arena. Allerdings steht noch nicht genau fest, wie das stürmische 96-Hoch benannt wird. Zur Wahl stehen: Moussa, Mick, Hendrik und Marvin.

Lob von Trainer Kenan Kocak

Dann doch besser über spannende Talente nachdenken – Moussa Doumbouya könnte seine Startelf-Premiere feiern, neben Hendrik Weydandt. Dreimal kam Doumbouya als Joker ins Spiel – und stach jedes Mal. In Düsseldorf wechselte Kocak ihn in der 71. Minute ein – der 23-Jährige legte das Tor von Mick Gudra vor. Gegen Fürth kam er in der 66. Minute und erzielte sein erstes Tor. In Aue wartete Kocak (zu) lange mit der Einwechslung, erst in der 74. Minute durfte Doumbouya mitmachen. Und hatte sofort wieder gute Szenen. Von ihm ging mehr Torgefahr aus als zuvor von Marvin Ducksch und Weydandt.

„Moussa entwickelt sich gut“, lobt Kocak, „er hat die Einsatzzeiten, die er bekommen hat, genutzt und auf sich aufmerksam gemacht. Er hat Pfeile Richtung Trainerteam gesendet.“ Das müsse man anerkennen, sagt der Coach, „deswegen hat der Junge auch eine sehr gute Zukunft bei uns. Wir werden ihn weiter unterstützen.“

Ducksch droht die Bank

Gegen Würzburg wird sich zeigen, wie weit Doumbouya schon ist. „Schwer zu sagen, für wie viele Minuten die Kraft reicht“, sagt Kocak. Doumbouyas Stärken beschreibt der Trainer so: „Robustheit, Präsenz im Strafraum, sein Kopfballspiel, er tut dem Gegner weh und geht dahin, wo es wehtut, er ist sehr lauffreudig.“ Defizite sieht Kocak im taktischen Verhalten. „Das ist Aufgabe des Trainerteams, ihn dahin zu bringen, dass er den nächsten Schritt machen kann.“

Eher einen Rückschritt hat zuletzt Marvin Ducksch gemacht, Präsenz und Torgefährlichkeit strahlt er nicht aus. Dem 27-Jährigen droht die Versetzung auf die Bank. Dort wird wohl auch Mick Gudra beginnen, obwohl Kocak auch mit seiner Aufstellung liebäugelt.