Profivertrag für Doumbouya? 96-Boss Martin Kind setzt beim Stürmer "auf Linie der Vernunft"

Eingewechselt in Düsseldorf - und gleich die Vorlage zum 2:3-Anschlusstreffer von Mick Gudra gegeben. Eingewechselt gegen Fürth - und direkt per Kopf das 2:1 erzielt. Die ersten Pflichtspielminuten im Profiteam von 96 hätten für Moussa Doumbouya kaum besser laufen können. Na klar, schöner wär's gewesen, wenn die Roten nicht bloß einen Punkt aus den beiden Partien geholt hätten. Trotzdem: Plötzlich ist wieder die Rede von einem Märchenstürmer...

Geboren in Guinea, flüchtete Doumbouya 2017 mit einem Boot von Libyen über das Mittelmeer nach Europa. Er landete schließlich in Celle, begann eine Ausbildung zum Dachdecker und spielte zunächst für den SC Wietzenbruch in der Bezirksliga, wechselte aber bald zum MTV Eintracht Celle. Mit 34 Toren schoss er den Klub zum Oberliga-Aufstieg, machte als Spieler des Turniers beim SPORTBUZZER Masters 2019 weiter auf sich aufmerksam und wurde dafür von Timo Hübers ausgezeichnet.